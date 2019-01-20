سيتي يقلص الفارق مجددا مع ليفربول

أعاد مانشستر سيتي الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين ليفربول المتصدر بفوزه السهل على مضيفه هادرسفيلد بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول ابتعد بسبع نقاط مؤقتا في الصدارة إثر فوزه الصعب على ضيفه كريستال بالاس (4-3) السبت.

ولم يمهل سيتي مضيفه بعد أسبوع على رحيل مدربه الأميركي دافيد واغنر، فافتتح التسجيل مبكرا بفضل تسديدة من خارج منطقة الجزاء من مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو (18).

وتابع سيتي ضغطه في الشوط الثاني وعزز تقدمه بواسطة رحيم سترلينغ بتمريرة من الألماني لوروا سانيه (54)، ثم أضاف الأخير الهدف الثالث بتمريرة من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (57).

وشهدت المباراة مشاركة الدولي البلجيكي كيفن دي بروين كأساسي بعد تعافيه من الإصابة، للمرة الأولى منذ أواخر العام الماضي، بينما أراح المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مهاجمه البرازيلي غابريال جيسوس الذي سجل سبعة أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة، وجلس على مقاعد الاحتياط إلى جانب الإسباني دافيد سيلفا.

واعتبر غوارديولا أن فريقه كان بإمكانه أن يلعب بشكل أفضل بعيدا عن ملعبه وقال "الطريقة التي لعبنا بها لم نكن نستحق أكثر من تسجيل ثلاثة أهداف. سنتطور في المستقبل".

وأردف قائلا "علينا أن نطلب المزيد من أنفسنا في كل مباراة وتقديم الأفضل، ولكن في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة. يدافعون (الفريق المنافس) عميقا ورجلا لرجل".

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده من الأهداف إلى 62 في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم، بزيادة ثمانية أهداف عن المتصدر فريق "الحمر".

وتجمد رصيد هادرسفيلد، الذي يقبع في قاع الترتيب، عند 11 نقطة بعدما تلقى خسارته الـ 16 مقابل فوزين وخمسة تعادلات.

ويقام لاحقا الدربي اللندني بين فولهام وتوتنهام هوتسبر في ختام هذه المرحلة.