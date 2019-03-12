للمرأة الحامل.. سيجارة واحدة قد تودي بطفلك!

تدخين المرأة الحامل يضاعف احتمالات الوفاة المفاجئة للطفل حديث الولادة، حسب دراسة حللت ما يزيد على 20 مليون ولادة شملت 19 ألف حالة وفاة مفاجئة.

الدراسة التي نشرت الاثنين في دورية "طب الأطفال" اعتمدت على بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بين عامي 2007 و2011 ووجدت أن احتمال وفاة الطفل يزيد بنسبة 07. بالمئة مقابل كل سيجارة إضافية تدخنها الأم الحامل.

وتضيف الدراسة أنه عندما تدخن الحامل علبة مكونة من 20 سيجارة يوميا، فإن احتمال وفاة الطفل حديث الولادة تتضاعف ثلاث مرات مقارنة بطفل المرأة غير المدخنة إبان حملها.

ويقول سيدريك روتلاند المتحدث باسم جمعية الرئة الأميركية لشبكة "سي أن أن": "حتى تدخين سيجارة أو سيجارتين له أثر على حالات الوفاة المفاجئة".