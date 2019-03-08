'سيدات أميركا' يقاضين اتحاد الكرة

رفعت لاعبات المنتخب الأميركي لكرة القدم، بطل العالم، دعوى قضائية ضد الاتحاد المحلي الجمعة يتهمنه فيها بالتمييز القائم على أساس الجنس.

وفي تصعيد مفاجئ للقضية، وقبل أشهر من نهائيات كأس العالم، المقررة في حزيران/يونيو المقبل في فرنسا، اتهمت اللاعبات الثماني والعشرون الاتحاد بالتمييز ضدهن من حيث الأجور وظروف العمل.

وجاء في نص الدعوى المرفوعة في لوس أنجلس، أن اللاعبات تعرضن على مدى سنوات "لتمييز مؤسساتي على أساس الجنس".

وقالت الرياضيات الدوليات إن التمييز أثر على أجورهن وظروف لعبهن وتدريباتهن وعلاجهن وسفرهن للمشاركة في البطولات.

وأعربت اللاعبات عن استعدادهن لتمثيل أي لاعبة حالية أو سابقة مثلت المنتخب النسائي الكروي الأميركي منذ شبلط/فبراير 2015.