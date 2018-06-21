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الولايات المتحدة

السيدة الأولى تزور مركز احتجاز أطفال مهاجرين

السيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة إلى مركز احتجاز مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود المكسيكية

أعلن البيت الأبيض الخميس أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب زارت مركزا للخدمات الاجتماعية يشرف على رعاية أطفال مهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس.

وقالت المتحدثة باسم عقيلة الرئيس الأميركي إن "هذه الزيارة تهدف إلى دعم موظفي الخدمات الاجتماعية وسلطات الجمارك والهجرة، وبحث الجهود الجارية بشأن لم شمل الأطفال مع عائلاتهم".

وأضافت أن الزيارة ستشمل مركزا لإيواء الأطفال وأحد مواقع حرس الحدود.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يبقي على أطفال المهاجرين مع ذويهم عند الحدود مع المكسيك، بعدما شهدت الأسابيع الخمسة الماضية فصل مئات الأطفال المهاجرين عن ذويهم.

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