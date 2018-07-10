سيرفس غو.. أقل وزنا وسعرا

كشفت مايكروسوفت عن نسخة جديدة من جهازها اللوحي سيرفس أطلقت عليه اسم "سيرفس غو" (Surface Go) والذي سيكون أرخص الأجهزة اللوحية التي تعرضها الشركة العملاقة.

وسيتم طرح الجهاز في الأسواق في آب/ أغسطس في إصدارين، الأول بـ "واي فاي" فقط بحيث تستطيع توصيله بشبكة الإنترنت الخاصة بك، يليها بعد ذلك إصدار يستطيع التوصيل مع شبكات الاتصالات المختلفة.

Ready. Set. Go! Meet the all new Surface Go. For travel, home, family…for you. pic.twitter.com/Y5YBfeUAoK — Microsoft Surface (@surface) July 10, 2018

ويتمتع الجهاز بشاشة حجمها 10 بوصات، وبسعر يبدأ من 399 دولارا، أي أنه أرخص بـ 400 دولار من جهاز سيرفس برو.

ولكن انخفاض السعر لا يعني تقديم المميزات ذاتها الموجودة في "برو"، إذ يأتي "غو" بمعالج أقل سرعة. ولا يتجاوز وزن الجهاز الـ 1.15 رطلا، فيما سيكون متاحا اختيار السعة بين 64 أو 128 أو 256 غيغابايت. وحتى الذاكرة العشوائية يمكن تحديدها إما أربعة أو ثمانية غيغابايت.

وسيكون الجهاز متاحا إما مع لوحة مفاتيح أو من دونها.