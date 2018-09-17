'سيري' أكثر ذكاء.. تعرف على مميزات 'iOS 12'

أطلقت شركة آبل الاثنين نظام التشغيل الجديد "iOS 12 "، وسيكون متاحا على العديد من أجهزة الشركة مثل هواتف آيفون وأجهزة "آي باد" و "آي بود تاتش".

وقالت الشركة على موقعها الرسمي إن النظام الجديد سيجعل أجهزة آيفون و أي باد أسرع وأكثر استجابة ومتعة.

وستكون سرعة تشغيل الكاميرا أكثر بـ70 في المئة من السابق، وسرعة الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح أكثر بـ50 في المئة، فيما ستكون سرعة بدء التطبيقات الثقيلة أكثر بمرتين عن السابق.

أحدث المميزات:

سيري أكثر ذكاء: سيتمكن المستخدمون من إعطاء المساعد الشخصي "سيري" أوامر تتعلق بإرسال نص أو تشغيل ملف صوتي أو الحصول على توجيهات للوصول إلى محل الآيس كريم المفضل لديك على سبيل المثال.

وقت استخدام الشاشة: ستعرض الأدوات الجديدة في نظام التشغيل "iOS 12" عدد المرات التي تستخدم فيها هاتفك وعدد الإشعارات التي تتلقاها ومقدار الوقت الذي تقضيه باستخدام تطبيقات متنوعة.

إدارة أفضل للإشعارات: يحتوي نظام التشغيل الجديد على أدوات جديدة لخفض التنبيهات غير الضرورية.

تعديلات كبيرة على فيس تايم: ستقوم آبل إضافة إمكانية إجراء مكالمات جماعية لعدد يصل إلى 32 شخصا، في الخريف المقبل لنظام iOS.

إنشاء "ميموجي" لنفسك: بعد تنزيل نظام التشغيل الجديد سيكون بإمكانك بسهولة إنشاء "إيموجي" لتتناسب مع شخصيتك ومزاجك.

تطبيق لقياس المساحة أو الطول: يستخدم هذا التطبيق الجديد الواقع المعزز "AR" لقياس أطوال الأشياء في العالم الحقيقي.