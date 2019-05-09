غرينبلات: لا تصدقوا الشائعات عن سيناء

تداولت وسائل إعلام عديدة خلال الأشهر الأخيرة، مزاعم عن ضم جزء من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب، ضمن خطة السلام الأميركية.

ووسط هذه الشائعات، لم يخرج مسؤولون مصريون أو إسرائيليون رفيعو المستوى، لنفي أو تأكيد تلك المزاعم بوضوح.

لكن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، جدد نفيه للشائعات بشأن سيناء، في تغريدة نشرها الأربعاء.

وقال غرينبلات في تغريدته "من الغريب أن أسمع مثل هذه التقارير، لا تزال تغريدتي الأصلية موجودة".

وأعاد غرينبلات نشر تغريدته التي قال فيها "أسمع تقارير عن أن خطتنا ستشمل منح جزء من سيناء لغزة. هذا كذب، لا تصدقوا كل شيء تقرؤونه".

وأضاف غرينبلات، وهو أحد مهندسي الخطة، أن "من المحزن والمستغرب أن ترى كيف ينشر الناس أخبارا كاذبة، وهم لا يعرفون تفاصيل الخطة".

ومن المتوقع إعلان الخطة الأميركية بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه مؤخرا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في حزيران/يونيو.