كلوبوشار تعلن ترشحها للرئاسة

أعلنت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار (58 عاما) الأحد عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت السيناتورة خلال تجمع في مدينة مينيابوليس عاصمة الولاية: "دعونا نقطع نهر الانقسامات ونسير عبر جسرنا القوي إلى أرض مرتفعة".

وكتبت في تغريدة خلال زيارتها لمسقط رأسها: "أوقفوا التخويف والكراهية. قد نأتي من أماكن مختلفة. قد نصلي بطرق مختلفة. قد نبدو مختلفين. ونحب بطرق مختلفة. لكننا نعيش جميعا في نفس بلد الأحلام المشتركة":

وانضمت كلوبوشار إلى سياسيين ديمقراطيين آخرين أعلنوا خلال الفترة السابقة عزمهم خوض السباق الرئاسي، من بينهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، والسيناتورة الديمقراطية كامالا هاريس، والسيناتورة الديمقراطية كيرستن غيليبراند، ورئيس بلدية سان أنتونيو السابق والوزير السابق في حكومة باراك أوباما جوليان كاسترو، وعضو الكونغرس المتقاعد جون ديلاني.

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وكلوبوشار مدعية سابقة، وانتخبت ثلاث مرات لمجلس الشيوخ، آخرها العام الماضي، وقد حصلت على حوالي 60 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

وفازت في المرات الثلاث السابقة بفارق أكثر من 20 نقطة عن منافسيها، حسب شبكة "أن بي سي".

وكانت من أعضاء اللجنة القضائية في الكونغرس التي وجهت أسئلة صعبة لمرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا بريت كافناه.

وقدمت كلوبوشار مقترحات في المجلس لتعزيز الشفافية في وسائل التواصل الاجتماعي وتخفيض أسعار الدواء، وقد ساندت أيضا تشريعا لمحاربة التغير المناخي.