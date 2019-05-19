سيناتور أميركي: إيران هي من يصنع الأزمة

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام إن التهديد الإيراني في العراق والشرق الأوسط "حقيقي" وإنه يدعم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب طواقم دبلوماسية وإرسال عتاد حربي لردع العدوان الإيراني.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر السبت، قال غراهام إن هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع قدمه له وزير الخارجية مايكل بومبيو.

وفي ما يبدو كتعليق على تصريحات لأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، أكد غراهام أن إيران هي السبب وراء الأزمة وليست إدارة ترامب، مطالبا الرئيس بالثبات على موقفه الحازم.

وأضاف "لا أحد يريد حربا. لكن يجب أن يكون واضحا لإيران أن أي اعتداء على المصالح الأميركية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهي لصالح أميركا".