سيناتور أميركي يدعو مشرعين روسا لزيارة واشنطن

التقى سيناتور أميركي مشرعين روسا في موسكو ودعاهم لزيارة الولايات المتحدة.

وقال السيناتور راند بول الاثنين إن المشرعين الأميركيين والروس يحتاجون إلى اتصالات أوثق، مشيرا إلى أن "أكبر مشكلة لدينا في الوقت الحالي هي عدم وجود أي حوار".

وبعد اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي إنه دعاهم إلى زيارة واشنطن.

وأضاف بول أنه يمكن أن يجتمع المشرعون الروس والأميركيون في بلد محايد.

وأردف بول قائلا "أولئك الذين يؤمنون بأي من البلدين يرون أنه لا ينبغي أن يكون لدينا دبلوماسية تشهد أخطاء كبيرة".

وبول على علاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودافع عنه بعد قمة هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.