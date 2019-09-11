سيناتور يكشف رد فعل محمد بن سلمان عند مناقشة قضية خاشقجي

قال سيناتور أميركي إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بدا "هادئا وغير متفاجئ" عند الحديث عن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا أن الأمير كان مستعدا للحديث عن الأمر ومواجهته".

وكشف السيناتور المستقل عن ولاية ماين، أنجوس كينغ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أنه التقى رفقة السناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا ، تود يونج، ولي العهد السعودي وتحدثا معه حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي خلال اجتماع عقد في جدة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال السيناتور أنه كان، رفقة السيناتور يونغ، "واضحين جدا جدا" في حديثهما مع ولي العهد السعودي، وأوضحا له أن قضية مقتل خاشقجي تشكل "عقبة كبيرة" في العلاقات الأميركية السعودية.

والتقى أعضاء مجلس الشيوخ مع ولي العهد خلال رحلتهم الأخيرة إلى المنطقة ضمن وفد من الكونغرس زار السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان.

وفي الوقت الذي رفض فيه كينغ الكشف تفاصيل المحادثة الخاصة خلال المقابلة، كشف إن ابن سلمان "لم يكن غاضبًا" و "لم يبدُ مفاجئًا" عندما أثاروا قضية مقتل خاشقجي ولكنه كان “مستعدا للحديث عنها ومواجهتها.

وقال كينج "أعتقد أنه يعرف أنه يواجه مشكلة، إنه يعلم أنه يجب أن يكون أكثر انفتاحاً وأن الناس يجب أن يتحملوا المسؤولية"، مضيفًا أن ولي العهد "يعرف المتوقع في ما يتعلق بالكونغرس".

وقال كينغ إنه يبقى أن نرى ما إذا كان بن سلمان سيتحمل في نهاية المطاف أي مسؤولية شخصية عن مقتل خاشقجي أو الحرص على تقديم المتورطين مباشرة إلى العدالة".

يذكر أن التقرير المستقل الذي صدر في وقت سابق من هذا العام من قبل أغنيس كالامارد ، المقررة الخاص للأمم المتحدة ، خلص إلى أن عملية القتل تم التخطيط لها وتنظيمها وتنفيذها من قبل مسؤولين سعوديين.

وفي الشأن اليمني، كشف السناتور أنه تحدث رفقة يونغ مع المسؤولين العسكريين السعوديين حول الحرب المستمرة في اليمن، والتي تشكل مصدر قلق خاصا لكلا المشرعين.

وكان يونج وكينغ صوتا ضد المبيعات العسكرية المقترحة للسعودية بسبب المخاوف المتعلقة بالخسائر المدنية في اليمن، وقال كينج "لا أريد أن أكون متواطئا في قتل المدنيين. إنه أمر واضح".

وأضاف أن المسؤولين السعوديين حاولوا طمأنتهم بأنهم يعملون كي تصبح أهدافهم أكثر دقة لتجنب الأضرار الجانبية.