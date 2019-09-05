سينافس أردوغان.. بلومبيرغ: تحديد موعد إنشاء حزب باباجان

ينوي نائب رئيس الوزراء التركي السابق ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان (52 عاما) إنشاء حزب سياسي بنهاية هذا العام، بحسب ما نقل موقع بلومبرغ عن مصدر مقرب من الشخصية التركية السياسية البارزة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لبلومبرغ، إن من المتوقع أن يضم حزب باباجان العديد من الوزراء السابقين وخبراء اقتصاد بارزين سيعملون معه على صياغة سياسات الحزب.

وكان باباجان قد أعلن استقالته من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو الماضي جراء "اختلافات عميقة" مع اتجاه الحزب.

ومنذ ذلك الحين، خرجت تقارير تشير إلى أنه يخطط إلى إطلاق حزب جديد هذا العام ينافس الحزب الحاكم، مع وجود تسريبات بانضمام رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو إليه.

وكان الأخير قد أحيل إلى لجنة تأديبية تمهيدا لطرده من صفوف الحزب الحاكم، بعد أن أجريت معه مقابلة صحفية مؤخرا انتقد فيها الحزب.

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