سيول الأردن.. 'لن استطيع أن أغطيك هذه الليلة'

أوقفت فرق البحث والإنقاذ عملياتها خلال الليل بضع ساعات، لكن عائلات الضحايا واصلت البحث في منطقة البحر الميت في الأردن، حيث قضى 21 شخصا معظمهم أطفال في سيول جارفة الخميس.

ويخيم الحزن على الأردن منذ حصول الحادث؛ ألغيت احتفالات، وأعلن الحداد على الضحايا. 44 طفلا ومعلما كانوا في رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت وهي مقصد سياحي شهير، قبل أن تداهمهم سيول قوية وتجرف حافلتهم.

وفي عملية كبيرة صباح الجمعة شاركت فيها طائرات هليكوبتر وأفراد من الجيش الأردني وغواصون تم إنقاذ نحو 37 شخصا. ولا يزال هناك عشرات المصابين، و"عدد غير معروف من المفقودين"، حسب مصادر طبية، في حين دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مفقود في منطقة البحر الميت.

أهالي الضحايا الذين شاركوا في عمليات البحث، لجأوا إلى إلى مواقع التواصل الاجتماعي أملا في الحصول معلومات عن مصير أحبائهم.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القوائم التي تصل للمستشفيات وإعلان العثور على مفقودين، وتداولوا فيديو يظهر رجلا وهو يحاول إنقاذ طفل من الغرق.

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كثيرون شاركوا في عمليات الإنقاذ، وبعضهم قضى وهو يحاول إنقاذ طفل أو طفلة.

​لا أستطيع أن "أغطيك هذه الليلة"

في الحادث الذي لقي فيه 21 شخصا حتفهم جراء السيول، كان بينهما طفلتان أردنيتان شقيقتان هما هند وريم منذر العزة.

عراقيون بين الضحايا وكان بين الضحايا ثلاثة عراقيين: فتاة في العشرينيات يعتقد أنها من المرافقين للرحلة المدرسية، وطالبان، أحدهما يدعى سعد علي رحومي. كان يقيم مع أبيه في عمان قبل أن تبتلعه السيول. توفيت والدته قبل شهر. وها هو والده يبكيه في فيديو.

رسالة أب فقد ابنه في الحادث "الجو عاصف والبرد قارص يا بني؛ لكنني قد لا أستطيع ان "اغطيك هذه الليلة (..)، حقيبتك المدرسية كما هي؛ أعلم أنك كنت تحب اللغة العربية و تتفنن بالإنكليزية؛ وتجيد حساب مصروفنا اليومي؛ لكنني بعد اليوم قد لا أجيد فن حساب الأيام والساعات والدقائق".