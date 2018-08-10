سيول تتهم ثلاث شركات بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية الجمعة أن ثلاث شركات محلية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية، فيما يعد انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وأوضح مسؤول في الجمارك أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت عبر روسيا بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2017، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المسؤول أن "كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الإبحار وحظر دخولها إلى الموانئ الكورية الجنوبية".

وأفادت الجمارك في بيان نشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر بأن حمولة الفحم نقلت أولا إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان أن "الجمارك حددت سبع مخالفات إجرامية وستبلغ السلطات القضائية بحالات ثلاثة أفراد وثلاث شركات لكي تطلب توجيه التهم إليهم".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد العام الماضي سلسلة قرارات لحظر صادرات المواد الأولية الكورية الشمالية بهدف قطع موارد النظام المعزول من العملات الصعبة فيما يواصل برامجه للأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعلانا التزم فيه الأخير بـ "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، خلال قمة سنغافورة التاريخية في حزيران/يونيو الفائت.

غير ان واشنطن دعت منذ ذلك الوقت إلى مواصلة الضغط على بيونغ يانغ عبر الالتزام بالعقوبات الأممية وتلك التي فرضتها الولايات المتحدة.