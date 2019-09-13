سيول تغرق مترو الأنفاق في الجزائر العاصمة

تسببت سيول جارفة في العاصمة الجزائرية في إغراق محطات المترو والمطار الجديد بالمدينة وتحول الشوارع الرئيسية إلى أنهار طينية ومحاصرة سائقي السيارات.



ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، لكن المتحدث باسم الأمن المدني كريم برناوي قال الجمعة إن هناك "أضرارا جسيمة" جراء هطول الأمطار مساء الخميس.



وقال عمدة الجزائر إن 40 مليمترا من الأمطار سقطت في 40 دقيقة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الأمطار العادية.



وظلت بعض محطات المترو وخطوط الترام مغلقة صباح الجمعة. وأظهرت صور على وسائل الإعلام الجزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي تحول محطات المترو إلى بحيرات تحت الأرض.



حثت السلطات السكان على تجنب السفر غير الضروري اليوم الجمعة، وحذرت هيئة الارصاد الجوية الوطنية من هطول أمطار جديدة.



اتهم سكان العاصمة الجزائر سلطات المدينة بالفشل في صيانة قنوات الصرف والبنية التحتية الأخرى.