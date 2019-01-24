سي أن أن: البيت الأبيض يعد مسودة إعلان الطوارئ

يقوم البيت الأبيض بإعداد مسودة للرئيس دونالد ترامب لإعلان حالة طوارئ وطنية على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، وفقا لمحطة "سي أن أن".

وتضيف المحطة الإخبارية الأميركية أن وثائق داخلية اطلعت عليها بشأن هذا الإعلان حددت أكثر من سبعة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي.

ونشرت "سي أن أن" نصا لمسودة الإعلان، جاءت على النحو التالي: "كمية كبيرة من الأجانب يدخلون الولايات المتحدة بصورة غير قانونية في كل يوم، ما يشكل تهديدا مباشرا على سلامة وأمن أمتنا ويشكل حالة طوارئ وطنية".

وتضيف المحطة الإخبارية أن الجزء الثاني من المسودة تضمن "الآن، ولذلك، أنا، دونالد ترامب، وبموجب السلطة المخولة لي حسب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك قانون الطوارئ القومية، أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وقد جرى آخر تحديث للمسودة في الأسبوع الماضي، حسب ما صرح به مسؤول حكومي أميركي لشبكة سي أن أن.

ووفقا للخيارات التي يجري النظر فيها، يمكن للبيت الأبيض سحب 681 مليون دولار من وزارة الخزانة، و 3.6 مليار دولار من أموال مشاريع البناء في القطاع العسكري وثلاثة مليارات دولار من الأموال المخصصة للأشغال المدنية في البنتاغون، و200 مليون من أموال وزارة الأمن الداخلي، حسب ما قال المسؤول.

وهدد الرئيس دونالد ترامب قبل أسبوعين بإعلان حالة طوارئ وطنية في إطار سعيه للحصول على تمويل لبناء الجدار الذي يشكل محور نزاع حاد مع الديمقراطيين، وأدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية مستمر منذ أكثر من شهر.

ويريد الرئيس الأميركي الحصول على 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الذي وعد بتشييده خلال حملته الانتخابية، ويرفض خصومه بشكل قاطع الإفراج عن الأموال لمشروع يعتبرونه مكلفا وغير مجد.