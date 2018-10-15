سي أن أن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي

قالت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها إن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بأن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل نتيجة عملية استجواب سارت بشكل خاطئ.

ووفقا للشبكة فإن أحد المصادر حذر من أن التقرير لا يزال قيد الإعداد ويمكن أن يتغير.

وقال مصدر آخر إن التقرير من المرجح أن يستنتج أن عملية الاستجواب نفذت دون تصريح وأن المتورطين سيتحملون المسؤولية، حسب الشبكة.

وكان الرئيس دونالد ترامب أشار الاثنين إلى احتمال أن يكون خاشقجي قد قتل على أيدي "قتلة غير منضبطين".

وتطالب العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الرياض بكشف مصير خاشقجي الذي اختفى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله إلى قنصلية بلاده لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.