سي أن أن تقاضي إدارة ترامب

أكدت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام المحكمة ردا على دعوى قضائية رفعتها شبكة سي أن أن ضدها على خلفية سحب بطاقة اعتماد مراسلها في البيت الأبيض.

وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اتهامها للصحافي جيم أكوستا بـ"الافتقار إلى المهنية واللياقة" عندما رفض إعادة الميكروفون لموظفة متدربة بعد طرح سؤالين على الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت ساندرز أن "احتكار مراسل سي أن أن المتكرر لفرصة طرح الأسئلة على حساب باقي زملائه لايخدم حرية التعبير وفقا للتعديل الأول من الدستور الأميركي، ويعيق قدرة الرئيس والبيت الأبيض على أداء عملهم".

وأعلنت الشبكة الأميركية أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في العاصمة واشنطن تطالب فيها بإعادة تصريح أكوستا لدخول البيت الأبيض.

وجاء في الدعوى أن "السحب الخاطىء لهذا التصريح ينتهك حقوق سي أن أن وأكوستا بموجب المادة الأولى من الدستور الخاصة بحرية الصحافة".

البيت الأبيض يسحب تصريح مراسل CNN بعد سجال مع ترامب

وعلق البيت الأبيض الأسبوع الماضي تصريح التغطية الصحافية من داخل البيت الأبيض لأكوستا بعد دخوله في سجال حاد مع الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده الأخير الأربعاء.

وكان أكوستا قد رفض تسليم المايكروفون لمساعدة من فريق البيت الأبيض بعد أن رفض ترامب الإجابة على سؤال طرحه خلال المؤتمر الصحافي. ووصف ترامب أكوستا بأنه "شخص وقح وفظيع".