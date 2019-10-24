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شاب يتحول إلى ملياردير بين ليلة وضحاها

تسي أصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

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تحوّل شاب يبلغ من العمر 24 عاما، بين ليلة وضحاها إلى أحد أصحاب المليارات في هونغ كونغ.

وحصل إيريك تسي، الذي تخرج من معهد وارتون المرموق في جامعة بنسلفانيا، على هدية من والديه بقيمة 3.88 مليار دولار، هي عبارة عن أسهم في شركة عائلته، حسب موقع "بزنس إنسايدر".

ويعمل والدا تسي كمديرين تنفيذيين في شركة "سينو بيوفارماسيتيكال"، وقدموا يوم الثلاثاء لابنهم 20% من أسهم الشركة كهدية تقديرية، وفقا لما جاء في بيان من الشركة.

وبعد الهدية، أصبح تسي أحدث الوافدين إلى نادي أصحاب المليارات في آسيا، رغم أنه لن يذكر في الترتيب باسمه بشكل فردي بل باسم عائلة تسي بينغ.

وعرف عن تسي حياته الباذخة ونشر صورا وفيديوهات على إنستغرام تظهره مع نجمات وعارضات أزياء مثل بيلا حديد وليلي ألدريدج.

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