شاحنة صغيرة تقتحم مقر صحيفة في أمستردام

اقتحمت شاحنة صغيرة صباح الثلاثاء في أمستردام واجهة مكاتب واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية الهولندية، قبل أن تشتعل فيها النيران ويفر سائقها من المكان.

وكتبت الشرطة في تغريدة "حوالي الساعة الرابعة فجرا (02:00 ت.غ)، صدمت شاحنة نقل بضائع الواجهة الرئيسية لمقر صحيفة "دي تلغراف" الشعبية.

وقالت السلطات إنها تعتبر العمل الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات، متعمدا. وأكد رئيس تحريرها بول يانسن أيضا أن "الهجوم متعمد"، وأن الصحيفة "لن تسمح بترهيبها".

وأضاف أن السيارة أوقفت بسرعة كبيرة خلال اندفاعها لأن الواجهة مصنوعة من زجاج على مستوى عال من الأمان.

وعرض التلفزيون لقطات لعناصر الإطفاء الذين وصلوا بسرعة إلى المكان وهم يكافحون النيران حول الشاحنة.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع على إلقاء رجل قنبلة مضادة للدبابات على مبنى آخر في أمستردام يضم مقرات وسائل إعلام. ولم يؤد ذلك إلى سقوط ضحايا، فيما اعتقل الرجل الذي تبين أنه زعيم عصابة محلية لسائقي دراجات نارية.