شاحنة يقودها ميت على الطريق السريع!

حظي سائق شاحنة ألماني جريء بالإشادة، ووصف بالبطل، بعد أن قفز على متن مركبة جر متحركة بعد وفاة سائقها على عجلة القيادة وأوقفها قبل إصابة أي شخص.

وقالت شرطة كولونيا إن سائقي الشاحنات رصدوا مركبة وزنها 40 طنا تحتك بالحاجز الخرساني الأوسط في الطريق السريع إيه 1 باتجاه الشمال مساء الأربعاء.

وأضافت الشرطة الخميس أنه بينما أغلقت شاحنات أخرى حركة المرور، خرج الرجل البالغ من العمر 43 عاما من مركبته وركض إلى جانب جرار المقطورة بطيء الحركة.

وبمساعدة شاحنة تابعة للشرطة، قفز سائق الشاحنة وهشم نافذة الجرار بمطرقة، وفتح المقصورة وسيطر على المركبة، ما أدى إلى توقفها في مكان آمن.

لم تستطع فرق الإنقاذ إنعاش سائق المركبة البالغ من العمر 54 عاما.