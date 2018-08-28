شارابوفا تنجو بصعوبة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

تخطت ماريا شارابوفا بداية صعبة لتنجو أمام المقاتلة باتي شنايدر بعد أن تفوقت على السويسرية المخضرمة 6-2 و7-6 في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس الثلاثاء.

وتعثرت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبطلة أميركا المفتوحة في 2006، عندما كان الإرسال بحوزتها أحيانا خلال المجموعة الأولى لكن شنايدر فشلت في استغلال الفرصة.

واعتزلت شنايدر التنس بعد الخروج من الدور الأول في فرنسا المفتوحة 2011 لكنها عادت للعب في 2015 وفي الأسبوع الماضي أصبحت أكبر سيدة سنا تتأهل من التصفيات لتصل للقرعة الرئيسية في بطولة كبرى إذ يبلغ عمرها 39 عاما وثمانية أشهر.

وحسمت اللاعبة الروسية المصنفة 22 عالميا، المجموعة الأولى خلال 40 دقيقة وتقدمت 5-1 في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض شنايدر.

واحتاجت شارابوفا، التي سددت 22 ضربة ناجحة لكنها ارتكبت 46 خطأ سهلا، إلى أربع نقاط لحسم اللقاء وإنهاء مقاومة شنايدر مع وصول المباراة لشوط فاصل. وانتزعت الفوز بتسديدة أمامية قوية.