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شارع لبناني يحمل اسم متهم باغتيال الحريري.. المشنوق: أمر مرفوض

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

أثار إطلاق اسم "مصطفى بدر الدين" المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على أحد الشوارع اللبنانية جدلا واسعا في لبنان ما استدعى تدخل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

ونفى الوزير السماح لبلدية الغبيري بأن يحمل أحد شوارع اسم مصطفى بدر الدين الذي يعد أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وذكر حساب المشنوق الرسمي على تويتر أن الوزير لا يوافق على التسمية وأن وزارته تعتبر قرار البلدية مرفوضا، وأضاف أن "رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام".

وستوجه الوزارة كتابا إلى بلدية الغبيري الثلاثاء يطالبها "بإزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين".

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