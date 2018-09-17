شارع لبناني يحمل اسم متهم باغتيال الحريري.. المشنوق: أمر مرفوض

أثار إطلاق اسم "مصطفى بدر الدين" المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على أحد الشوارع اللبنانية جدلا واسعا في لبنان ما استدعى تدخل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

ونفى الوزير السماح لبلدية الغبيري بأن يحمل أحد شوارع اسم مصطفى بدر الدين الذي يعد أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وذكر حساب المشنوق الرسمي على تويتر أن الوزير لا يوافق على التسمية وأن وزارته تعتبر قرار البلدية مرفوضا، وأضاف أن "رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام".

الوزير #المشنوق أكد أنّه لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة #الداخلية، وشدّد على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) September 17, 2018

وستوجه الوزارة كتابا إلى بلدية الغبيري الثلاثاء يطالبها "بإزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين".