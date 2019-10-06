سجن شاعر إيراني لقصيدة تناهض الظلم والفساد

صدر حكم بالسجن ستة أشهر بحق شاعر إيراني بعد قراءته قصيدة ذكرت الفساد والتمييز واستغلال السلطة وسرقة الأموال العامة.

وحكم على حسين جناتي، الذي سبق وأن قرأ قصيدة أمام المرشد الأعلى علي خامنئي، بالسجن بتهم تتعلق بنشر "البروباغندا ضد النظام"، وأقرت محكمة عليا الحكم، السبت.

وقال جناتي في تعليق نشره عبر إنستغرام إنه سيستمر على الدوام بقراءة القصائد ضد الرذائل مثل "الاضطهاد والظلم واستغلال السلطة والدين"، وأضاف إنه ليس مسؤولا إن ربطت المؤسسات الأمنية والقضاة هذه الرذائل بالنظام، وأتى الحكم بحقه بعد قراءته لقصيدة في جامعة أصفهان.

ويعتبر الشعر جزءا مهما في الإرث الثقافي الإيراني الذي يحوي عددا من أبرز الشعراء الذين اشتهر صيتهم عالميا، مثل عمر خيام وحافظ الشيرازي والرومي، ويعتبر قارئو الأشعار من الشخصيات الثقافية المرموقة في البلاد كما أن جناتي يتخصص في تلحين الشعر الموسيقي.

وفي منشوره عبر انستغرام، قال جناتي إنه عندما أعلم والده بالحكم الصادر بحقه قال له الأخير: "الله أعظم من السلطان"، في إشارة محتملة للنظام المتشدد الحاكم للبلاد.