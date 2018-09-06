'النجم الأحمر' الصربي يوجه رسالة لشاكيري الألباني

يلتقي نادي ليفربول الإنكليزي مع "النجم الأحمر" الصربي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر القادم على ملعب "الماراكانا" في العاصمة بلغراد، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا. لكن هذه المباراة ليست عادية، فبعيدا عن شهرة جمهور النجم الأحمر أو "رد ستار" باعتباره أحد أعنف الجماهير في أوروبا، هناك مشكلة أخرى، وهي مشاركة لاعب ليفربول السويسري الجنسية، الألباني الأصل، شيردان شاكيري.

وقال المدير العام لنادي النجم الأحمر زفيزدان تيرزيتش تعليقا على احتمالية مشاركة شاكيري، "لا أتخيل أن يواجه لاعب ألباني النجم الأحمر". وأوضح تيرزيتش"سيكون (شاكيري) تحت ضغط نفسي لا يصدق، لأنه يعلم إلى أين هو ذاهب، إنه يعلم أن النجم الأحمر هو رمز صربيا.. لا أعلم إذا كان سيشارك في اللعب أم لا". وتعهد تيرزيتش قائلا إن "النجم الأحمر سيفعل كل ما بوسعة حتى يشعر شاكيري أنه أتى ليلعب كرة القدم، إنه واجبنا أن نحميه في مثل هذه المواقف غير المرغوب فيها، لنكن مضيفين جيدين". قصة النسر الألباني يذكر أن اللاعبين السويسريين شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، قد رفعا أيديهما على شكل نسر بعدما أحرز كل منهما هدفا في شباك صربيا خلال نهائيات كأس العالم بروسيا، حين انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح سويسرا. ورمز النسر الذي رفعه اللاعبان صربيا الأصول، يشير إلى النسر الأسود المرسوم على علم دولة ألبانيا.