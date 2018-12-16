ليفربول يستعيد قمة الدوري الإنكليزي

قاد السويسري شيردان شاكيري لاعب وسط نادي ليفربول فريقه لصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيله هدفين ضد فريق مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة التي جرت الأحد على ملعب أنفيلد.

ولم ينتظر شاكيري، الذي دخل بديلا في الدقيقة 70 من المباراة، سوى ثلاث دقائق لتسجيل هدف التقدم لليفربول وبعدها بسبع دقائق سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

وكان زملاء المصري محمد صلاح تقدموا أولا عبر ساديو ماني في الدقيقة 24، لكن جيسي لينغارد نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 33.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري الإنكليزي بفارق نقطة واحدة عن منافسه مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.