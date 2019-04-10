شاناهان: الصين هي التهديد الأكبر لأميركا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان إن الصين هي التهديد الأكبر لأمن الولايات المتحدة.

وقال شاناهان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الثلاثاء إنها تمثل "تهديدا اقتصاديا ودبلوماسيا".

ودعا إلى التعامل مع مسألة عسكرة بحر الصين الجنوبي، والهجمات الإلكترونية التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني ضد الولايات المتحدة، وسرقة الملكية الفكرية، وتوسيع الصين لقدراتها العسكرية.

وتطرق الوزير بالوكالة إلى مسألة إرسال جنود إلى الحدود الجنوبية قائلا إن طلب ذلك ليس أمرا غير مسبوق بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة.

وبخصوص الوضع في أفغانستان، قال إن الولايات المتحدة في حالة حرب مع طالبان، لكن هناك مفاوضات سلام جارية.