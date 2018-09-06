شاهد أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم

بدأت أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم في توليد الطاقة النظيفة الخميس لإمداد أكثر من نصف مليون منزل في بريطانيا بالكهرباء.

وتحتوي مزرعة "وانلي إكستنشن" على الساحل الشمالي الغربي لإنكلترا على 87 توربينا، تكفي لإمداد 590 ألف منزل بالكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة.

وتقع المزرعة في منطقة مساحتها 145 كيلومترا مربعا في البحر الأيرلندي، وهي نفس مساحة 20 ألف ملعب كرة قدم تقريبا.

ويبلغ حجم التوربين الواحد، بحسب شبكة سي أن أن مرتين حجم ساعة "بيغ بين" البريطانية الشهيرة، ولفة واحدة منه تكفي لتوفير الطاقة لمنزل لمدة يوم.

شركة الطاقة الدنماركية المشغلة "أورستد" قالت إنها استفادت من أحدث التقنيات لاثنين من أكبر مصنعي التوربينات في العالم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمزرعة 659 ميغاواط، وهو معدل إنتاج أكبر من أي مزرعة رياح أخرى منفردة على وجه الكرة الأرضية، بحسب الشركة التي تمتلك نصف قيمة المشروع.

مقطع فيديو نشرته الشركة يبين حجم الإنجاز:

وتم الانتهاء من المشروع في الزمن المحدد له وفي حدود الميزانية المخصصة، بحسب ماثيو رايت مدير الشركة في المملكة المتحدة، الذي رأى أنه يأتي تنفيذا لرؤية "أورستد" لعالم يعتمد كليا على الطاقة النظيفة.