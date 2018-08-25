أولى الصور للكويكب 'بينو'

التقط مسبار فضائي تابع لوكالة ناسا الأسبوع الماضي أولى الصور لكويكب "بينو"، بعد حوالي عامين من انطلاق رحلة قطعها المسبار للوصول إلى الكويكب وتهدف إلى جمع عينات والعودة بها إلى الأرض.

ومن على بعد حوالي 2.2 مليون كيلومتر عن الأرض، التقط المسبار أوسيريس- ريكس OSIRIS-REx الصور للكوكيب القريب من كوكبنا ويبلغ محيط قطره حوالي 500 كيلومتر.

وقد قطعت المركبة الفضائية حوالي 1.8 مليار كيلومتر، منذ إطلاقها في أيلول/ سبتمبر 2016، ومن المقرر أن تصل إلى "بينو"، الذي اكتشف عام 1999، في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت ناسا إن الفريق المشارك في هذه المهمة سيعمل خلال الأشهر القليلة القادمة على جمع معلومات حول حجم وشكل وسطح "بينو" والمناطق المحيطة به قبل وصول المركبة إليه في الموعد المقرر.

ويأمل العلماء أن تساعد العينات التي سيتم جمعها من "بينو" على فهم أفضل لتكوين وتطور النظام الشمسي، ونشأة الكواكب، ومعرفة مصدر المركبات العضوية التي أدت إلى تشكل الحياة على الأرض.