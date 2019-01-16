Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

شاهد: 'إل تشابو' قدم رشوة للرئيس المكسيكي السابق

"إل تشابو" أثناء ترحيله إلى الولايات المتحدة- أرشيف

قال شاهد خلال محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، الشهير باسم "إل تشابو"، إن الأخير قدم رشوة بقيمة 100 مليون دولار للرئيس المكسيسي السابق إنريكي ينيا نييتو.

وفي شهادته أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الثلاثاء، قال تاجر المخدرات الكولومبي والمساعد السابق لغوزمان أليكس سيفوينتيس، إن الرئيس المكسيكي السابق طلب من غوزمان 250 مليون دولار لوقف حملة أطلقت في ربوع البلاد لاعتقاله، لكن تاجر المخدرات المكسيكي عرض عليه في المقابل 100 مليون دولار.

ونفى فرانسيسكو غوزمان كبير الموظفين السابق لدى نييتو هذه المزاعم، وكتب عبر تغريدة أنها "خاطئة و افترائية و سخيفة".

اقرأ أيضا:

17 اتهاما.. بدء محاكمة إل تشابو

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG