ركّابها شاهدوا شروقين.. اكتمال أطول رحلة طيران في العالم

اكتملت بنجاح الجمعة أطول رحلة جوية في العالم "من دون توقف" بعد أن هبطت في مدينة سيدني الأسترالية الطائرة التابعة لشركة كانتاس الأسترالية والتي انطلقت الخميس من مطار هيثرو في لندن، واستغرقت الرحلة 19 ساعة و19 دقيقة، وقطعت مسافة 17800 كيلومتر.

وتهدف الشركة من هذه الرحلة التجريبية التي جاءت بعد رحلة مماثلة الشهر الماضي من نيويورك إلى سيدني أيضا، إلى تسيير رحلات تجارية من المدينتين إلى سيدني بحلول عام 2022.

وتقول كانتاس إن نجاح هذه التجارب سيمهد لفتح خطوط أخرى من الساحل الشرقي لأستراليا إلى أميركا الجنوبية ثم أفريقيا بعد ذلك.

والطائرة وهي من طراز بوينغ دريملاينر 787 كان على متنها 50 راكبا، وكان بها عند الوصول ما يكفي من الوقود للطيران مدة ساعة و45 دقيقة إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألان جويس إنه تمت "مشاهدة شروقين للشمس" خلال الرحلة.

وتضمنت التجربة اختبارات حيوية تقيس النشاط البدني وأنماط النوم لمن كانوا على متنها لتحديد مدى قدرة الركاب وأفراد الطاقم على تحمل هذه الرحلات مستقبلا وعدد أفراد الطاقم المطلوب.

وكانت الشركة قد أطلقت رحلة للغرض ذاته في أكتوبر الماضي من نيويورك إلى سيدني وقطعت مسافة 16200 كيلومتر في مدة زمنية 19 ساعة و11 دقيقة.