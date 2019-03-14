شاهد.. الرياح تقلب شاحنة عملاقة

سجلت كاميرا تلفزيون محلي مقطع فيديو مثيرا لشاحنة كبيرة تنقلب بسبب الرياح بينما كانت تقطع الأربعاء طريقا سريعا شمالي ولاية تكساس، في جنوب الولايات المتحدة.

الشاحنة كانت واحدة من عدة مركبات قلبتها رياح تجاوزت سرعتها 110 كيلومترا في الساعة على الطريق ذاته.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرياح اقتلعت مئات الأشجار في المنطقة ذاتها. بينما أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة جونسون القريبة أن شخصا أصيب بجروح بعدما قلبت الرياح منزله المتحرك وأدت إلى اصطدامه بعربة متوقفة.

وقال سكان في المنطقة إن الأحوال الجوية التي خبروها الأربعاء كانت غير مسبوقة على الإطلاق.