شاهد.. 'الشرطي الروبوت' يحرر مخالفة

ابتكرت شركة أبحاث أميركية نموذجا لروبوت شرطي، يمكن ضباط المرور من التحدث مع السائقين من داخل سيارات الشرطة، دون الحاجة إلى النزول منها والسير نحو سيارات السائقين والتحدث معهم مباشرة، ما يقلل تعرض الطرفين للأذى.

وقالت شركة SRI International التي ابتكرت الروبوت إنه يجعل الطرق أكثر أمانا لكل من الشرطيين وسائقي السيارات، مشيرة إلى أن هناك حوالي 200 ألف سائق وحوالي 4500 شرطي يتعرضون للأذى الجسدي سنويا بسبب الاحتكاك المباشر.

ونشرت الشركة مقطع فيديو للروبوت في تجربة عملية.

ويظهر الفيديو الروبوت، الذي يتحكم فيه ضابط شرطة من داخل سيارته، وهو يتحرك صوب سائقة سيارة أمرها الضابط بالتوقف على جانب الطريق.

وتقوم السائقة بفتح الشباك لتتحدث مع الشرطي عبر شاشة.

ويطلب الشرطي من السائقة إظهار رخصة القيادة ورخصة السيارة، ثم تقوم السائقة بتمرير رخصة القيادة عبر ماسح ضوئي في الروبوت، وكذلك تضع رخصة السيارة أمام الشاشة ليتعرف الشرطي على بياناتها بواسطة جهاز كمبيوتر موضوع داخل سيارته.

وتظهر السائقة أيضا في الفيديو وهي تضع إصبعها على شاشة صغيرة كي يأخذ الشرطي بصمتها، ثم تخرج مخالفة مرورية من طابعة صغيرة.