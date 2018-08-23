شاهد الفيديو واحكم بنفسك: هل تستحق الشرطية المخالفة؟

توقفت الشرطية لمساعدة شخص في خطر. لا وقت لتبحث عن موقف لسيارتها. أوقفتها على الرصيف.

من سوء حظها، شاهدها مراقب المرور المكلف بتنظيم مواقف السيارات وأنزل بها غرامة.

أحد المارة في مدينة بيستون وسط إنكلترا صور الحادث بهاتفه النقال ونشره على الإنترنت.

الجدل بين الشرطية ومراقب المرور قسم المعلقين إلى قسمين: هناك من يرى أن الغرامة مستحقة وأن رجال الشرطة يتجاوزون آداب السير في أحيان كثيرة في استغلال لمواقعهم، وهناك من اعتبر أن أداء الشرطية لدورها أهم من الالتزام بقواعد إيقاف السيارات.

مجلس محلي نوتنغهامشير، حيث وقع الحادث، حكم لصالح الشرطية وألغى المخالفة.

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