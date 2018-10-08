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الولايات المتحدة

'شاهد حسين'.. مالك سيارة قتلت 20 شخصا في نيويورك

جانب من موقع الحادث

ذكر تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية الاثنين أن مالك السيارة الليموزين التي تسببت في حادث سير راح ضحيته 20 شخصا في نيويورك يدعى شاهد حسين وأنه عمل مخبرا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واقعتين.

ووفقا للتقرير فإن حسين، وهو من أصول باكستانية، ساهم خلال عمله مع "أف بي آي" في اقتلاع "جذور المسلمين المتطرفين" من مساجد في مدن نيوبورغ وألباني في نيويورك.

ونشر مغردون صورة تقريبية لحسين الذي يمتلك شركة ليموزين:

وقالت الشبكة وفقا لسجلات فدرالية إن الشركة التي يمتلكها حسين قامت بسحب أربع عربات من الخدمة خلال الشهور الـ24 الماضية لعدم اجتيازها اختبارات السلامة.

وحسب فوكس نيوز، فإن حسين أصبح مخبرا لأف بي آي بعد إدانته في جرائم احتيال عام 2002 بعدما زور أوراق الحصول على رخص تسيير مركبات لصالح مهاجرين.

وعمل مرة أخرى لصالح مكتب التحقيقات في 2009 في قضية قيام أربعة أشخاص بالتورط في التخطيط لوضع متفجرات في معبدين يهوديين في منطقة برونكس في نيويورك.

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وصرح حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين بأن سائق السيارة لم يمتلك رخصة مناسبة لتسييرها.

وقالت تقارير إعلامية إن السائق يدعى سكوت ليسينتشيا (53 عاما) ويعيش في نيويورك.

وأضاف حاكم الولاية أن السيارة لم تجتز الشهر الماضي اختبار الأمان الذي تنظمه إدارة ترخيص المركبات في نيويورك.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن واحدة من الضحايا كانت قد أرسلت رسالة نصية لإحدى أقاربها تقول إن السيارة كانت تبدو في حالة "مزرية".

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