فيديو يرصد فشل الصواريخ السورية في التصدي للضربة الإسرائيلية

أظهرت لقطات فيديو صواريخ تابعة للدفاعات الجوية السورية وهي تسقط أرضا فور إطلاقها.

الصواريخ "أرض جو" قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنها أطلقت للتصدي لغارة إسرائيلية استهدفت مواقع سورية وإيرانية في دمشق مساء الثلاثاء.

ويبدو بحسب المقطع أنها لم تنجح في أهدافها وسقطت أرضا بعد ثوان من إطلاقها.

ويعتمد النظام السوري على منظومات "سام" الروسية للدفاع الجوي التي تعجز في أغلب الأحيان عن التصدي للصواريخ المتطورة.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت بعد منتصف ليل أمس لصواريخ إسرائيلية على محيط مدينة دمشق و"دمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

وقالت إسرائيل إن غارتها جاءت ردا على الهجوم الذي نفذته قوة إيرانية ضد إسرائيل الثلاثاء عبر إطلاق أربعة صواريخ تم اعتراضها.

واستهدفت الغارات بطاريات صواريخ أرض-جو ومستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومواقع رصد تابعة للنظام السوري، ومنشآت أخرى لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.