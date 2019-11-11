شاهد هدف ديبالا بشباك ميلان.. ورونالدو الغاضب بعد استبداله

بقي يوفنتوس في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1 - صفر على ميلان الأحد بعد استبدال كريستيانو رونالدو للمباراة الثانية على التوالي ليخرج من الملعب متجها إلى غرف الملابس مباشرة وهو غير سعيد بشكل واضح من القرار.

وخرج رونالدو من الملعب في الدقيقة 55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله في مباراتين متتاليتين.

ورغم أنه قدم أداء باهتا، نظر رونالدو إلى مدربه ماوريتسيو ساري في غضب ودخل إلى غرف الملابس مباشرة.

كما استبدل رونالدو خلال مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي عندما بدا أيضا غير سعيد بالقرار، رغم أن ساري قال إن ذلك كان لتجنب المخاطرة بإصابة اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بسبب شكواه من آلام في الركبة والفخذ.

وأحرز باولو ديبالا الهدف الوحيد ضد ميلان في الدقيقة 77 بعد مشاركته بدلا من رونالدو الذي كان سيشعر بالفخر لو سجل مثله. وبعد تبادل سريع للكرة وصلت إلى اللاعب الأرجنتيني الذي اجتاز أليسيو رومانيولي وسدد بقوة بقدمه اليمنى في مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

ورفع يوفنتوس، الساعي لإحراز اللقب للمرة التاسعة على التوالي، رصيده إلى 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي تصدر الترتيب بشكل مؤقت عقب فوزه 2-1 على فيرونا يوم السبت.

واستمرت معاناة ميلان حيث يقبع بالمركز 14 برصيد 13 نقطة بعد الهزيمة التاسعة على التوالي في ضيافة يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وحدث ذلك رغم أن ميلان ظهر بشكل جيد وصنع الفرص الأخطر خلال الشوط الأول.

ووضع كشيشتوف بيونتك مهاجم ميلان الكرة برأسه مرتين خارج المرمى رغم الوجود دون رقابة في موقف جيد كما تصدى فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس لمحاولة خطيرة بضربة رأس ساقطة من لوكاس باكيتا.

وسدد هاكان شالهان أوغلو لاعب ميلان ركلة حرة أنقذها شتينسني في الشوط الثاني قبل أن تأتي لقطة الإبداع من ديبالا لحسم المباراة. وكان المهاجم الأرجنتيني قريبا من التسجيل مرة أخرى في الوقت بدل الضائع لولا تألق الحارس دوناروما.