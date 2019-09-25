شباب الأردن يجرد النجم التونسي من لقبه في البطولة العربية

حقق فريق شباب الأردن مفاجأة كبيرة، الثلاثاء، في بطولة الأندية العربية بعد فوزه على حامل لقب نسخة العام الماضي، مضيفه النجم الساحلي التونسي.

وتمكن الفريق الأردني من تسجيل هدف اللقاء في الدقيقة 48 ليتأهل بذلك إلى الدور 16 بعدما كان حقق الفوز أيضا في مباراة الذهاب بالأردن بنتيجة هدفين لهدف.

وضيع النجم الساحلي ضربة جزاء بعدما تصدى الحارس الأردني للكرة التي سددها مهاجم النجم أنيس سالتو في الدقيقة 68.

ولم ينجح الضغط الذي مارسه لاعبو الفريق التونسي للعودة في المقابلة، ونجح لاعبو الفريق الأردني في الحفاظ على نظافة شباكهم طيلة المباراة.

وأكمل النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب بالعربي لدفعه لاعب الفريق الأردني محمد المشا.

ولم تنفع التبديلات التي قام بها مدرب النجم الساحلي فوزي البنزرتي في تغيير النتيجة، علما بأن الدقيقة الأخيرة من المباراة شهدت طرد ورد هلال لاعب شباب الأردن لنيله الإنذار الثاني.

وأقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الأولمبي في المنستير في إياب دور الـ32، وكان من المقرر أن تقام من دون جمهور بناء على طلب بلدية المنستير صاحبة السلطة على الملعب، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، بين النجم الساحلي وفريق هافيا كوناكري الغيني. غير أن إدارة النادي تدخلت وحصلت على تصريح لدخول 1500 مشجع فقط.