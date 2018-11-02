شبكات التواصل تحث الأميركيين على التصويت

تبذل شبكات التواصل الاجتماعي مزيدا من الجهود لتعزيز مشاركة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تجرى الثلاثاء المقبل.

وتأتي هذه الجهود بعد أن انتقدها مشرعون وغيرهم لعدم قدرتها أو رغبتها في وقف تدفق المعلومات المزيفة أو التي تنطوي على تحريض بشأن قضايا سياسية مثيرة للانقسام.

وتذكر شركات مثل سناب وفيسبوك المستخدمين بضرورة التصويت، وستوفر رابطا لدليل الوصول إلى مراكز التصويت وساعات الاقتراع.

ومشاركة المواقع التي تجتذب المستخدمين الأصغر في السن أمر مبشر لبعض المدافعين عن الديمقراطية الذين يشعرون بالقلق من ضعف إقبال الناخبين الأصغر سنا على التصويت.

ولم يصوت في انتخابات الكونغرس السابقة في 2014 سوى نحو 17 في المئة فحسب من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 و24 عاما رغم أن بعض استطلاعات الرأي تقول إن النسبة قد تكون أكبر هذا العام.