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شبهة تضارب مصالح تلاحق عقدا بـ 10 مليارات لأمازون

مبنى البنتاغون

رفعت شركة أوراكل دعوى ضد عقد فازت به شركة أمازون من وزارة الدفاع الأميركية قيمته 10 مليارات دولار بسبب وجود تضارب مصالح، حسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست.

وتقول أوراكل إن رئيس "أمازون ويب سيرفس" ديب أبهي كان قد انتقل من "أمازون" للعمل في وكالة فدرالية تابعة للبنتاغون لمدة 18 شهرا وعاد بعدها للعمل في "أمازون".

وكان عمل أبهي له علاقة بمشروع العقد الذي فازت به أمازون في مجال "الحوسبة السحابية"/ (cloud computing).

وتثير المزاعم شبهات حول ما إذا كان هناك أثر أو تدخل لأبهي في حصول أمازون على العطاء الذي يمتد العمل فيه مدة 10 سنوات، ناهيك عن عطاء آخر حصلت عليه أمازون من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) قيمته 600 مليون دولار.

وتراجع وزارة الدفاع الأميركية حاليا هذه المزاعم التي تقدمت بها أوراكل أكثر من مرة.

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