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فيديو.. شجار بين أمن كيم وصحافيين وإصابة مسؤولة أميركية

أمن كيم جونغ أون يرافقه خلال لقائه مع ترامب

أصيبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، بكدمات، خلال شجار بين حراس الأمن الكوريين الشماليين والصحفيين الذين كانوا يتدافعون للاقتراب من الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أثناء مصافحتهما في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس ووسائل إعلام أميركية.

وأوردت التقارير أن غريشام أصيبت عندما كانت تحاول مساعدة صحفيي البيت الأبيض على إيجاد مكان لتغطية اللحظة التاريخية بين ترامب وكيم.

وشوهدت المتحدثة في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع ترامب وكيم.

واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأحد محادثات استمرت لنحو ساعة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وبعد اللقاء، عاد كيم إلى كوريا الشمالية حيث رافقه الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن قبل أن يفترقوا.

وقال ترامب للصحافيين "كان يوما تاريخيا للغاية وأسطوريا"، مؤكداً أنه دعا كيم لزيارة واشنطن. وقال "بإمكانه القيام بذلك متى شاء. أعتقد أننا نريد المضي قدما باتجاه الخطوة التالية".

ويأتي الاجتماع المرتجل في المنطقة المنزوعة السلاح بعد نصف عام من تعثر المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ في فبراير 2019 عندما طالبت كوريا الشمالية برفع كامل العقوبات الأميركية المفروضة عليها قبل التخلي عن سلاحها النووي.

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