19 شخصا حصيلة قتلى سوء الأحوال الجوية في مصر

قتل 19 شخصا في سبع محافظات مصرية بسبب موجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الثلاثاء، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتنوعت أسباب الوفيات بين حوادث الطرق والصعق بالكهرباء والغرق والسقوط من على أسطح المنازل.

سقطت أمطار غزيرة الثلاثاء على أجزاء من مصر وقالت الحكومة إنها قررت إغلاق المدارس والجامعات في ثلاث محافظات من بينها القاهرة الأربعاء نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.

كما تسبب هطول الأمطار بتأخير شركة مصر للطيران الثلاثاء مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة، فيما قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار "بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار".