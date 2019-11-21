شراء أسلحة روسية.. مسؤول أميركي: المصريون يعرفون العواقب

قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر لمعالجة متطلباتها الدفاعية، وذلك بعد أنباء عن تهديد أميركي للقاهرة بفرض عقوبات إذا مضت قدما في إبرام صفقة أسلحة مع موسكو.

وقال المسؤول ذاته: "كنا شفافين جداً مع المصريين وأكدنا لهم أنهم إذا امتلكوا منصات روسية مثل سوخوي -35 فهذا سيعرضهم لخطر فرض عقوبات عليهم ولخسارة موقعهم كحليف إقليمي وهم يعلمون ذلك".

وأضاف "هذا أمر لم نتوافق بشأنه كلياً بعد ولكن المصريين يعرفونه تماماً".

وأشار إلى أن دولاً أخرى في المنطقة تحدثت عن هذا الأمر مع مصر وقالت لها "من فضلكم لا تتراجعوا عن التقدم الذي حققتموه في السنوات الأخيرة".

وكانت مصر وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35.

ويمكن لواشنطن فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا.

وتقدم الولايات المتحدة منذ سنوات مساعدات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات لمصر التي يستخدم جيشها طائرات أف-16 الأميركية.