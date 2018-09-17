السلطات الأميركية تبحث عن شخص هدد ترامب

أعلنت السلطات الأميركية أنها تبحث في ولاية أوهايو عن رجل تتهمه بتوجيه تهديدات للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين.

وأعلنت خدمة مارشالز التابعة لوزارة العدل والتي من مهامها تنفيذ أوامر القضاء الفدرالي بالقبض على مطلوبين، أن شون ريتشارد كريستي سرق شاحنة الأحد من منطقة ماكادو في بنسلفانيا وفر بعد التخلي عنها في الساعة الخامسة مساء تقريبا في الطريق السريع 71 في منطقة مانزفيلد بشمال ولاية أوهايو.

وقالت السلطات إن أمر اعتقال فدراليا صدر في الـ19 من حزيران/ يونيو الماضي بحق ماكادو البالغ 27 عاما، على صلة بمنشورات له على موقع فيسبوك هدد فيها بإطلاق النار على الرئيس الأميركي ومدع عام في بنسلفانيا. وقال مسؤولون إنه هدد أيضا قائد شرطة.

ويشير أمر الاعتقال الصادر ضد كريستي في بنسلفانيا، إلى أنه مطلوب في قضية سطو وفشله في المثول أمام السلطات في قضية اعتداء متهم بها.

وحذرت السلطات من أن الرجل مسلح وخطير.