شرطة سريلانكا تحذر من هجمات جديدة

حذرت السلطات السريلانكية من أن "مسلمين متطرفين يخططون لشن هجمات على جسور في العاصمة" كولومبو، موضحة أنها لم تتمكن من اعتقال العديد من المتورطين في اعتداءات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل 257 شخصا.

وأكدت الشرطة أنها أصدرت أوامر إلى مراكزها في أنحاء كولومبو بنشر أعداد إضافية من قوات الأمن، وطلبت من سلاح البحرية نشر مزيد من السفن في الأنهر عقب ورود تقارير استخباراتية تحذر من تهديد بالهجوم على جسور في العاصمة.

وأنشأ الجيش مركز قيادة خاصة لتنسيق العمليات ضد المتشددين، فيما أعلن أنه سينشر مزيدا من الجنود للقيام بعمليات تفتيش.

وذكرت مصادر رسمية أن جنودا قاموا بـ"عمليات تفتيش خلال الليل وصادروا متفجرات وأسلحة من العديد من المواقع لكنها تعود لعصابات إجرامية وليس لجهاديين".

وقال الجيش في بيان إنه "يواصل مع الأجهزة الشقيقة عمليات إغلاق ومطاردة واسعة في أنحاء البلاد بالتعاون مع الشرطة بحثا عن إرهابيين ومخابئ ومتفجرات وأسلحة وغيرها من المعدات القتالية (...) من خلال نشر مزيد من الجنود حسب الضرورة".

وتلقت السلطات معلومات عن مجموعة صغيرة من المتشددين الذين قد يحاولون شن مزيد من الهجمات، بحسب المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتني الذي أضاف أن حملة مطاردة المتطرفين بعد اعتداءات الفصح حققت نجاحا كبيرا.

وصرح سيناراتي "لا يمكننا القول إن التهديد انتهى لكننا نسيطر على الوضع (...) بشكل أفضل مما توقعنا".

غير أن الحكومة لا تزال تبحث عن "أربعة إرهابيين" متورطين في اعتداءات عيد الفصح لا يزالون طلقاء، بحسب ما صرح به سيناراتني للصحافيين.

وقال إن الأقلية المسلمة في البلاد ساعدت السلطات في الوصول إلى المتطرفين في الأيام التي أعقبت الاعتداءات، مشيرا إلى أن "الجميع يقدمون معلومات. وقد تقدموا بالكثير من المعلومات".

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية الخميس أنها ألغت قداديس الأحد بعد معلومات عن "تهديد محدد" ضد كنيستين على مشارف العاصمة.

وتأجلت إعادة فتح المدارس الكاثوليكية التي كان من المقرر أن تستأنف عملها بعد عطلة الفصح، إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر أن تستأنف الدراسة في المدارس الحكومية الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة.