شرطة لندن تعتقل جوليان أسانج

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في السفارة الإكوادورية صباح الخميس.

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتفادي ترحيله إلى السويد حيث يواجه تهما بالاغتصاب. ورغم إغلاق ملفه في السويد، يبقى أسانج خاضعا لمذكرة توقيف بريطانية لانتهاكه شروط إطلاق السراح المشروط المرتبط بقضيته في السويد.

وتحدثت أنباء قبل أيام عن اعتزام الإكوادور سحب اللجوء من أسانج على خلفية نشر الموقع معلومات خاصة تتناول الرئيس الإكوادوري لينين مورينو.

وتطبق الإكوادور منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي قواعد جديدة لإدارة الزيارات والاتصالات والشروط الصحية في السفارة، في رد على ما تعتبره حكومة كيتو تدخلا متواصلا من مؤسس ويكيليكس في شؤون الإكوادور الداخلية وشؤون دول أخرى.

وبحسب ويكيليكس فإن عدم التزام أسانج بتلك الشروط يمكن أن يؤدي إلى "وقف اللجوء".

ويخشى أسانج في حال توقيفه من أن يرحل إلى الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقعه آلاف الوثائق السرية لوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين نشرتها وسائل الإعلام في العالم أجمع.

يتبع...