شرطة لندن تعيد فتح وايتهول

قالت الشرطة البريطانية الخميس إنها تأكدت من خلو جسم عثر عليه بمنطقة وايتهول في لندن من أي مواد خطرة، وذلك بعد أن أغلقت الشوارع المحيطة بمقر إقامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لفحصه.

وقالت شرطة لندن على تويتر "يسعدنا أن نبلغكم أن الجسم المعني خضع لفحص كامل وتبين عدم خطورته. سيعاد فتح الطرق قريبا".

​تحديث (10:16 ت.غ)

أغلقت السلطات في العاصمة البريطانية الطرق المحيطة بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونن ستريت الخميس، بينما تفحصت الشرطة جسما مريبا.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه".

وأضافت أن "ضباطا متخصصين في الموقع الآن".

وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة وجهت السياح بهدوء إلى شوارع مجاورة.