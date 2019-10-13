الحادث في فيديو.. شرطي يطلق النار على شابة في منزلها

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن شرطيا أطلق النار على شابة وقتلها في منزلها بمدينة فورت وورث بولاية تكساس، بعدما تلقت الشرطة بلاغا من الجيران بأن أبواب منزلها كانت مفتوحة.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطي أبيض والقتيلة سوداء.

وكان أفراد من الشرطة يقومون بتفتيش المنطقة المحيطة بالمنزل عندما شاهدوا شخصا يقف قرب النافذة من الداخل، ففتح أحدهم النار وقتلها، وفقا لما نقلته سي أن أن عن شرطة المدينة.

وأعلنت السلطات الطبية التعرف على جثة أتاتيانا جيفرسون "28 عاما"، وقالت إنها توفيت في الساعة الثانية والنصف فجر السبت في غرفة النوم بمنزلها.

وأضافت الشرطة في بيان أن الشرطي سحب سلاحه وأطلق رصاصة واحدة بعدما "أدرك وجود تهديد"، وأن الشرطة وجدت سلاحا عندما دخلت الغرفة.

ويظهر فيديو أطلقته الشرطة مصور بكاميرا جسدية، شرطيا يتحرك داخل المنزل، يصرخ "ارفع يديك في الهواء، أنا قادم" قبل أن طلق النار.

وأكد البيان أن أفراد الشرطة دخلوا المنزل وقدموا للمرأة مساعدة طبية ولكنها ماتت في موقع الحادثة.

وقالت الشرطة إنها تشارك المواطنين قلقهم العميق، وأكدت عزمها إكمال إجراءات تحقيق شاملة للوقوف على حقيقة هذه الحادثة الخطرة، حسب تعبيرها.