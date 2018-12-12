شرطي يقتل قبطيين اثنين جنوب مصر

قتل شرطي مصري يحرس كنيسة في محافظة المنيا جنوب مصر الأربعاء اثنين من الأقباط بإطلاق النار عليهما إثر خلاف، بحسب تصريحات لأسقف عام المحافظة.

وقال الأنبا مكاريوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما جرى كان بسبب "خلاف آني ولا توجد خلافات طائفية" بين الطرفين.

وأفاد بيان نشره الأسقف في صفحته على فيسبوك بأن الشرطي المكلف حراسة كنيسة نهضة القداسة أطلق النار على "كل من عماد كمال صادق (49 عاما) وابنه ديفيد عماد (21 عاما)، بينما كانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة في مدينة المنيا وذلك على خلفية خلاف بينهم منذ الثلاثاء".

وأضاف أن الشرطي الذي يدعى ربيع مصطفى خليفة، تم القبض عليه وتقوم الأجهزة الأمنية باستجوابه.

وشهدت محافظة المنيا في عامي 2017 و2018 هجومين إرهابيين على أقباط خلفا 35 قتيلا وتبناهما تنظيم داعش.