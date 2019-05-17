توسيع منطقة التهديد البحري بالشرق الأوسط

قال مسؤولون الجمعة إن شركات التأمين البحري في لندن وسعت قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن قبالة إمارة الفجيرة.

وأصدرت "لجنة الحرب المشتركة" لسوق لندن للتأمين بيانا يقول إن الإضافات تتضمن مناطق تعتبر ذات مخاطر أعلى لشركات التأمين البحري وتعكس تزايد المخاطر في المنطقة.

وتابع البيان أن "الوضع سيبقى قيد مراجعة وثيقة".

وتحظى توجيهات اللجنة بمتابعة وثيقة وتؤثر على العوامل التي تأخذها شركات التأمين في الاعتبار فيما يتعلق بأقساط التأمين.

وتجتمع لجنة الحرب المشتركة في العادة كل ثلاثة أشهر لمراجعة المناطق التي تعتبرها عالية المخاطر على السفن التجارية وعرضة للحرب أو الإرهاب والأخطار المرتبطة بهما.

وتعرضت أربع سفن تابعة للسعودية والإمارات والنرويج لهجمات الأحد الماضي قبالة الفجيرة. ولم يصدر أي إعلان بشأن المسؤولية عن تلك الهجمات.